iPhone 17 Pro è scratch-gate | i nuovi telefoni di Cupertino si rigano con facilità ma l' Air è una roccia

Dday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei test di resistenza gli iPhone 17 Pro sfidano ogni record di rigidità, ma basta una chiave in tasca per scalfire i bordi del modulo fotocamera, dove l’anodizzazione non regge agli spigoli vivi. 🔗 Leggi su Dday.it

