iPhone 17 Pro è scratch-gate | i nuovi telefoni di Cupertino si rigano con facilità ma l' Air è una roccia
Nei test di resistenza gli iPhone 17 Pro sfidano ogni record di rigidità, ma basta una chiave in tasca per scalfire i bordi del modulo fotocamera, dove l’anodizzazione non regge agli spigoli vivi. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: iphone - scratch
#APPLE #SCRATCH #GATE dopo solo due giorni di utilizzo ecco come si presenta il vetro posteriore di iPhone 17 Pro Max nuova crisi in arrivo per la mela morsicata @applenws @Apple @qn_carlino @Agenzia_Ansa @Adnkronos @repubblica @CdT_Onli - X Vai su X
Se tutti pensavano che l'anello debole potesse essere iPhone Air, dovranno ricredersi dopo aver letto questo articolo. Chi invece abbia acquistato iPhone 17 Pro (Max) dovrà fare più attenzione... - facebook.com Vai su Facebook
