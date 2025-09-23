Raffaello Tonon ormai vive lontano dalla tv e lavora facendo l’oste, come ha confessato in diverse interviste televisive. Quella che è rimasta della “vecchia vita” è sicuramene una granitica amicizia con Luca Onestini, i due si sono conosciuti durante “Grande Fratello” nel 2017. Da allora non si sono mai più persi di vista. Così, a sorpresa, i due hanno annunciato sui social il ritorno assieme per un nuovo progetto teatrale dal titolo “ Oneston “, come veniva chiamata la coppia dentro la Casa più spiata d’Italia. Una nuova avventura sta per iniziare. – si legge nel post – Ci vediamo presto nei migliori teatri d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io irriconoscibile? È finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso, dell’amore, della bellezza e della bilancia”: così Raffaello Tonon