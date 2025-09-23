Io e Paolo Ciavarro festeggiavamo il primo anno insieme ma ho avuto un aborto Ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto | lo rivela Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia, ospite di Caterina Balivo nella puntata del 22 settembre di “La Volta Buona”, ha rivelato un momento difficile che ha vissuto con il marito Paolo Ciavarro, figlio della compianta Eleonora Giorgi. “L’8 febbraio, un anno dopo il primo anno insieme. – ha detto – Ho avuto un aborto, non l’avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia né con la community, ovvero la mia family virtuale. Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto con Paolo, facendo un video con la nostra canzone e con noi che ci baciavamo”. E ancora: “Lo abbiamo dovuto fare, altrimenti ci avrebbero chiesto che cosa accadeva tra noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io e Paolo Ciavarro festeggiavamo il primo anno insieme, ma ho avuto un aborto. Ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto”: lo rivela Clizia Incorvaia

