Io e Meredith due vittime | Amanda Knox si racconta nel podcast di Gwyneth Paltrow

Perugia, 23 novembre 2025 – "Io e Meredith eravamo entrambe vittime". Così Amanda Knox si racconta, parlando della sua vicenda giudiziaria (che l'ha vista prima condannata, poi assolta definitivamente dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher ) nel più hollywoodiano di tutti i podcast, quello condotto dall'attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow. Il tutto mentre Hollywood programma eventi per promuovere la serie sul caso giudiziario che derivò da quell'omicidio (in onda ogni mercoledì fino al 1 ottobre su Disney+). «Ci hanno sempre messe l'una contro l'altra, quando in realtà eravamo entrambe vittime delle stesse circostanze», dice Knox riferendosi alla sua coinquilina Meredith Kercher, uccisa a Perugia nel 2007.

Amanda Knox: "Io e Meredith entrambe vittime". Bufera sull'Intervista con Gwyneth Paltrow

