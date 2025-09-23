Io Canto Family non va in onda stasera 23 settembre | Mediaset cambia tutto

Cambio di programmazione per Io Canto Family e Buongiorno Mamma: Mediaset ha scelto di modificare i giorni di messa in onda del programma. Il cambio è in realtà minimo, considerando che si alterneranno il martedì con il mercoledì. Ecco quando vanno in onda e qual è la variazione. Perché stasera 23 settembre 2025 non va in onda Io Canto Family. Piccola variazione nella programmazione settimanale di Mediaset: oggi martedì 23 settembre 2025 non va in onda Io Canto Family, per lasciare spazio a Buongiorno, Mamma, ovvero la fiction con Raoul Bova. Mercoledì 24 settembre, invece, va in onda Io Canto Family, il programma condotto da Michelle Hunziker, dove le famiglie si sfidano a suon di canzoni ed emozioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

