Io Canto Family le anticipazioni di mercoledì 24 settembre

Mercoledì 24 settembre, in prima serata, secondo appuntamento con “ Io Canto Family ”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione entra subito nel vivo: le eliminazioni prenderanno il via già nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la serata, rendendo la sfida ancora più avvincente. Sul palco si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro accederanno allo step successivo, mentre le altre dovranno abbandonare il programma. Le coppie qualificate saranno affidate ai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che le guideranno e le sosterranno nel loro percorso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Io Canto Family”, le anticipazioni di mercoledì 24 settembre

