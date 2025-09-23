Io canto family 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata

Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming. Questa sera, martedì 23 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie. In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Tpi.it

