Io Canto Family 2025 la seconda puntata con Michelle Hunziker e le prime eliminazioni

In prima serata secondo appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Mercoledì 24 settembre, in prima serata, secondo appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione entra subito nel vivo: le eliminazioni prenderanno il via già nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la serata, rendendo la sfida ancora più avvincente. Sul palco si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro accederanno allo step successivo, mentre le altre dovranno abbandonare il programma. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Io Canto Family 2025, la seconda puntata con Michelle Hunziker e le prime eliminazioni

