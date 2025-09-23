Investito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca | ciclista 62enne in gravi condizioni

Un ciclista di 62 anni è stato investito da un tir a Isso, nella bassa bergamasca. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarlo sollevando il mezzo pesante: le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: investito - schiacciato

Violente proteste antigovernative stanno sconvolgendo l’Indonesia: la rabbia è esplosa dopo l’uccisione di un giovane tassista investito da un veicolo della polizia giovedì 28 agosto. Affan Kurniawan, 21 anni, è stato schiacciato dalle ruote di un veicolo blindat - facebook.com Vai su Facebook

Investito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca: ciclista 62enne in gravi condizioni; Isso, ciclista investito alla rotonda: è gravissimo; In bici lungo la Provinciale, agricoltore muore schiacciato da un tir.

Investito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca: ciclista 62enne in gravi condizioni - I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarlo sollevando il mezzo pesante: le sue condizioni sono critiche. Secondo fanpage.it

Incidente a Isso, ciclista investito da un tir: è gravissimo - I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione lungo la strada provinciale 103, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire ... Segnala msn.com