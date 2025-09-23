Investito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca | ciclista 62enne in gravi condizioni

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 62 anni è stato investito da un tir a Isso, nella bassa bergamasca. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarlo sollevando il mezzo pesante: le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investito - schiacciato

Investito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca: ciclista 62enne in gravi condizioni; Isso, ciclista investito alla rotonda: è gravissimo; In bici lungo la Provinciale, agricoltore muore schiacciato da un tir.

investito schiacciato tir bassaInvestito e schiacciato da un tir nella Bassa Bergamasca: ciclista 62enne in gravi condizioni - I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarlo sollevando il mezzo pesante: le sue condizioni sono critiche. Secondo fanpage.it

investito schiacciato tir bassaIncidente a Isso, ciclista investito da un tir: è gravissimo - I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione lungo la strada provinciale 103, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Investito Schiacciato Tir Bassa