Investe ciclista nella Galleria Vittoria fugge e lo lascia a terra ferito | lesioni anche al volto

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciclista investito nella Galleria Vittoria. Caccia al pirata della strada. Borrelli (Avs): "Le telecamere di sicurezza non funzionavano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investe - ciclista

Investe ciclista e non si ferma, pirata della strada incastrato dai testimoni

Investe il ciclista Paolo Michelin e scappa: dopo giorni si costituisce il pirata della strada, è un 16enne

Imola, investe ciclista e scappa: la vittima è in pericolo di vita

Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto; Due bambini investiti mentre andavano in bicicletta: il più grande è in codice rosso.

investe ciclista galleria vittoriaInveste ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto - Borrelli (Avs): “Le telecamere di sicurezza non funzionavano” Pirata della strada investe un ciclista nella Galleria Vittoria ... Riporta fanpage.it

investe ciclista galleria vittoriaEnnesimo incidente a Napoli: ciclista investito da pirata della strada nella Galleria Vittoria - “Siamo di fronte all'ennesimo atto di inciviltà, con un pirata della strada che ha investito un ciclista per poi fuggire, lasciandolo a terra. Secondo napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Investe Ciclista Galleria Vittoria