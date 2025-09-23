Intrecci politica-mafia a Manfredonia | il capitano della GdF ripercorre in aula le indagini di ' Giù le mani'

Riparte il processo 'Giù le mani', scaturito dall'omonima inchiesta della guardia di finanza, che vede imputati nove soggetti a vario titolo coinvolti nell'inchiesta relativa a presunti intrecci politico-mafiosi al Comune sipontino.Il processo vede imputate - a vario titolo e con diversi profili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: intrecci - politica

Intrecci politica e imprenditoria, Laforgia junior torna in libertà

Giancarlo Siani viene assassinato il 23 settembre 1985 da sicari del clan dei Nuvoletta. Aveva denunciato sul Mattino gli intrecci tra criminalità organizzata e politica. #GiancarloSiani #23settembre - X Vai su X

Premio Pulitzer per l’inchiesta sui Panama Papers, il giornalista investigativo tedesco continua ad accendere i riflettori sugli intrecci oscuri tra politica e finanza. Un processo indispensabile per le democrazie e che si basa sulla collaborazione internazionale tr - facebook.com Vai su Facebook

Illiceto: La mafia, da semplice strategia a vera e propria ideologia; La prima del Panda, nei verbali di Vitale intrecci tra boss e politici; Pettinicchio pentito, ora trema mezza provincia e non solo. Sulla graticola clan mafiosi e colletti bianchi.

Intrecci mafioso-politici a Manfredonia, svolta nell'inchiesta «Giù le Mani» - Inizierà il 6 settembre davanti al gup Marialuisa Bencivenga del Tribunale di Foggia l’udienza preliminare dell’inchiesta “Giù le mani” nei confronti di 9 manfredoniani - Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Mafia e politica, ammesse parti civili ma non 'criptochat' - Tutte le parti civili che avevano chiesto di costituirsi nel processo a carico di 109 imputati coinvolti nell'inchiesta 'Codice interno' della Dda di Bari, che ha svelato i presunti intrecci tra mafia ... Da ansa.it