Il 28 settembre si terranno in Moldavia le elezioni parlamentari. Per il mainstream il Paese è sostanzialmente chiamato a scegliere fra l’ingresso definitivo nel mondo occidentale e la permanenza in un limbo. O addirittura un ritorno sotto l’influenza di Mosca. Si teme che le interferenze russe determinino l’esito del voto, ma i precedenti degli ultimi anni registrano le ingerenze quasi esplicite di Bruxelles nell’attività elettorale dei Paesi membri. E pure di quelli non membri. Il caso più recente e clamoroso è quello delle presidenziali romene. Al riguardo abbiamo chiesto il parere di Fernand Kartheiser, europarlamentare lussemburghese dell’ Alternativ Demokratesch Reformpartei. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Intervista all’eurodeputato Fernand Kartheiser: la volontà dei moldavi va rispettata; l’aiuto di Bruxelles al partito della presidente Sandu dimostra la scarsa fiducia nella sua popolarità; la Commissione vuole stringere il controllo sui processi democratici dei Paesi membri e non.