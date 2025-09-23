INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CIP GIUNIO DE SANCTIS

Sport e inclusione, la sfida di Giunio De Sanctis: “L’Italia paralimpica modello per il mondo” Quarant’anni, una vita. Una vita dedicata allo sport quella di Giunio De Sanctis, da tre mesi alla guida del Comitato italiano paralimpico ma da ben quattro decenni in questo mondo, dai primordi – quando la federazione era associata ma non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Si alza il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque Oggi cerimonia inaugurale, domenica le grandi finali; Marco Giunio De Sanctis nuovo Presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Federazione Italiana di Bocce - De Sanctis a La Repubblica: Una grande estate per il mondo delle bocce.

Eletto il nuovo presidente del CIP: è Marco Giunio De Sanctis - Inizia oggi un nuovo capitolo per il Comitato Italiano Paralimpico, con l’elezione a nuovo Presidente di Marco Giunio De Sanctis, il quale succede al Presidente uscente, Luca Pancalli. Lo riporta disabili.com

