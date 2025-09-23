Il Liceo Artistico “A. Volta – F. Fellini” di Riccione ha pubblicato un interpello nazionale rivolto al personale ATA per la selezione di un Assistente Tecnico AR17 – Ripresa Cinematografica e Televisiva. La scuola offrirà un incarico fino alla fine dell’anno scolastico, con inizio a fine settembre. Di seguito i dettagli dell’opportunità e le modalità . Interpello per personale ATA: selezione Assistente Tecnico AR17 presso il Liceo Volta-Fellini Avviso .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it