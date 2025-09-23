Interpello ATA Assistente Tecnico – AR17 Liceo di Riccione fino al 30 giugno 2026

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo A. Volta - F. Fellini di Riccione RM ricerca Assistente Tecnico AR17 per supplenza da conferire fino al 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: interpello - assistente

