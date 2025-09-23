Interpello ATA Assistente Tecnico – AR17 Liceo di Riccione fino al 30 giugno 2026
Il Liceo A. Volta - F. Fellini di Riccione RM ricerca Assistente Tecnico AR17 per supplenza da conferire fino al 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: interpello - assistente
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio
Personale Ata, interpello a Grosseto per assistente tecnico per la guida di pullman
Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena, domanda entro 18 settembre ore 14
Salve, qualcuno che ha fatto interpello su posto comune (scuola elementare), il programma da fare viene dato tutto dalla dirigente. - facebook.com Vai su Facebook
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04 – Imbarcazioni Scuola e Officine per scuola di Bari; Interpello Assistente Tecnico Meccanica a Siena: Opportunità di Supplenza all’Istituto B. Ricasoli, Domande Entro il 18 Settembre; Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena, domanda entro 18 settembre ore 14.
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... Scrive orizzontescuola.it
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04 – Imbarcazioni Scuola e Officine per scuola di Bari - L'Istituto di Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” ha pubblicato un avviso per la ricerca di personale in possesso ... Secondo orizzontescuola.it