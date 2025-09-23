Interferenze GPS nello spazio aereo | nessuna prova di attacchi russi mirati su aerei tedeschi

Il 1° settembre scorso l’Unione europea ha accusato la Russia di aver interferito con il sistema GPS dell’aereo che trasportava la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, costringendo il pilota a un atterraggio manuale con l’ausilio di mappe cartacee. Più tardi si è scoperto che si trattava di una fake news, come subito evidenziato da InsideOver, una bufala che ha costretto la stessa Unione europea a fare un passo indietro dopo che le autorità bulgare hanno confermato che non vi era stata alcuna interferenza da parte di Mosca. Successivamente, anche il capo della Difesa tedesca, Carsten Breuer, ha denunciato in conferenza stampa a Berlino nuovi casi di interferenze ai sistemi di navigazione satellitare che avrebbero coinvolto direttamente il suo aereo durante due missioni recenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Interferenze GPS nello spazio aereo: “nessuna prova di attacchi russi mirati su aerei tedeschi”

