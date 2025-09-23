Interazioni Festival torna a Roma Est | sei giorni di arti danza e dialoghi
La scena contemporanea romana si prepara a una nuova stagione d’incontro e riflessione: dal 30 settembre al 5 ottobre l’est della capitale accoglie la quinta edizione di Interazioni Festival, battezzata «Piène». Una costellazione di idee e prospettive La nuova edizione, guidata dal coreografo e regista Salvo Lombardo e curata da Chiasma, sceglie il titolo Piène . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: interazioni - festival
Oltre 10mila presenze in quattro serate, altrettanti collegamenti in streaming e centinaia di migliaia di interazioni sui social hanno consacrato la quarta edizione del Roma Storia Festival come un appuntamento culturale di grande rilievo. - X Vai su X
"Giunto alla sua sesta edizione, il festival organizzato dalla Compagnia Interazioni Elementari diretta da Claudio Suzzi si svolgerà in vari luoghi di Firenze dal 28 giugno al 12 luglio 2024, ponendo i riflettori sul lavoro frutto dei laboratori che la Compagnia svol - facebook.com Vai su Facebook
“Piene”: torna a Roma Interazioni Festival; Interazioni Festival; Interazioni Festival 2025 a Roma: esplorazioni artistiche.
Cultura: dal 18 al 21 settembre torna il "Roma Storia Festival" - Torna il Roma Storia Festival, con la sua quarta edizione dal tema 'Il racconto di Roma', dal 18 al 21 settembre, presso piazza di Pietra, la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e l’Aula del Con ... Da adnkronos.com