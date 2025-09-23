Inter sulla giostra del gol Thuram guida la truppa In sette già a bersaglio
Aveva chiuso col miglior attacco l’ultimo campionato, a 79 reti, magra consolazione di uno sprint scudetto perso di un’incollatura dal Napoli. Nel non voler stravolgere, semmai implementare, Cristian Chivu ha lasciato intatta la capacità dell’ Inter di creare e segnare tanto, il che non ha evitato due sconfitte contro Udinese e Juventus perché, sul lato opposto della bilancia rispetto agli undici gol segnati, ci sono i sette subiti. Per trovare di peggio bisogna arrivare agli otto di Torino o Lecce. Il compito impellente dello staff tecnico è quindi ancora quello di trovare un equilibrio tra la mole di gioco imponente e le disattenzioni da matita blu, spesso quando subentra la rilassatezza del vantaggio acquisito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
