Inter Sucic sale in cattedra | Mkhitaryan rischia

Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, per l’Inter è tempo di guardare avanti e di dare continuità ai risultati. I nerazzurri hanno messo in cascina 3 punti pesanti e vogliono risalire la china della classifica, dimostrando di poter competere anche quest’anno per la conquista dello Scudetto. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un momento di forma importante dati i due successi consecutivi. Cristian Chivu cercherà di confermare buona fetta dell’undici visto con i neroverdi nell’ultimo turno di campionato, con il focus che andrebbe alla mediana. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Sucic sale in cattedra: Mkhitaryan rischia

In questa notizia si parla di: inter - sucic

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Sucic, l’ag. Cavaliere (portò all’Inter Brozovic): «Una differenza!»

Calciomercato Inter, non solo Sucic e Baturina: la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un altro talento croato

#ForzaInter #InterSassuolo #Dimarco #CarlosAugusto #Sucic #Esposito - X Vai su X

Inter-Sassuolo 2-1, pagelle: Sucic gioiello, Carlos Augusto alla Alberto Tomba. Akanji imbavaglia Lauriente - facebook.com Vai su Facebook

Sommer, che disastro! Due disattenzioni gravi costano caro all’Inter: ko per 4-3 contro la Juventus; L'Inter ritrova il sorriso anche in campionato. Dimarco e Carlos Augusto stendono il Sassuolo; Ambrosini su DAZN | Sucic può insidiare i titolari Barella ha abbassato prestazioni.

Inter, Sucic: “Qui sono stato accolto benissimo. Giocare contro Modric sarebbe un sogno” - Il nuovo centrocampista dell’Inter Petar Sucic ha parlato a “La Repubblica”: le sue parole tra Mondiale per Club e tanto altro “L’Inter mi ha accolto alla grande, è un gruppo stupendo“. Scrive gianlucadimarzio.com

Sucic, calcio, natura e niente social: "Che emozione la Champions e la nazionale" - Dopo la prima presenza in Serie A, Petar Sucic ha rilasciato una lunga intervista a "On Board" su DAZN parlando del suo passato e del suo presente dentro e fuori dal campo. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it