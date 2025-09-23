Inter Sommer ai saluti in estate | Caprile in pole per sostituirlo

La vittoria per 2-1 con il Sassuolo è passata in archivio e l’Inter vuole rimanere sulla retta via. I nerazzurri desiderano dare continuità ai risultati, dando prova di poter risalire la china della classifica e raggiungere le parti alte. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe monitorando la situazione legata al calciomercato estivo. Il direttore sportivo Piero Ausilio, che avrebbe rifiutato l’Arabia Saudita, sarebbe alle prese con il rebus tra i pali. Yann Sommer andrà infatti a scadenza in estate e potrebbe salutare, con la Beneamata che non avrebbe ancora avviato i contatti per il prolungamento di contratto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

