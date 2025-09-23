Inter senti Ariedo Braida | Lotta scudetto? La squadra di Chivu non starà a guardare Nico Paz talento e magia

L’ex dirigente, Ariedo Braida, intervenuto a TMW, ha parlato della situazione attuale in casa Inter. L’inizio di stagione da parte dei nerazzurri di Cristian Chivu è stato caratterizzato dalla delusione per i due ko di fila in campionato e per la recente reazione con i successi contro l’ Ajax e il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Ariedo Braida: “Lotta scudetto? La squadra di Chivu non starà a guardare. Nico Paz talento e magia”

In questa notizia si parla di: inter - senti

Inter, senti Thiago Silva: "Ho pensato tutto il tempo al Milan, i tifosi saranno contenti..."

Inter, senti Legrottaglie: "Leoni diventerà capitano della Nazionale. Ha qualità pazzesche"

Milan, senti Materazzi: “Leoni? Perfetto per l’Inter”. Ecco perché | VIDEO

#Milan, senti l’ex #Inter #Pavard: “#Rabiot mi ha consigliato il #Marsiglia” - X Vai su X

Contro il Sassuolo l’Inter porta a casa una vittoria importante e fondamentale, ma non sono mancati i brividi nel finale - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter, la parabola di Suning e la ri-nazionalizzazione dell’economia cinese; Inter, senti Ariedo Braida: “Lotta scudetto? La squadra di Chivu non starà a guardare. Nico Paz talento e magia”; I ricordi di Ariedo Braida: Dopo Istanbul non ho parlato una settimana. A Barcellona senti la magia.

Braida: "Napoli forte, ma in Serie A non c'è una squadra dominante" - Lo storico dirigente italiano, con lunghi passati fra Milan, Barcellona e Cremonese, nell'intervista rilasciata a TMW ha trattato i ... Come scrive tuttonapoli.net

Braida: “Napoli favorito, ma Juve, Inter e Milan non staranno a guardare. I nerazzurri…” - Intervistato da TMW, Braida, ex dirigente del Milan, ha toccato vari temi caldi, dal Pallone d'Oro alla lotta scudetto. Si legge su msn.com