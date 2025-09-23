Inter Sassuolo, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro i neroverdi. Tutti i dettagli in merito. L’inizio del campionato di Serie A 20252026 ha portato buone notizie anche sul fronte degli ascolti, con DAZN che ha registrato un significativo incremento nelle visualizzazioni rispetto alla passata stagione. Nei primi quattro turni, la piattaforma di streaming ha raccolto in media 4.959.490 spettatori, un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo della stagione 202425. Questo dato è ancor più significativo se messo a confronto con gli ascolti della stagione precedente (202324), a dimostrazione che l’interesse per il calcio italiano continua a crescere, anche in un periodo di grande concorrenza con altre leghe europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, ascolti da record su Dazn: battuto questo dato