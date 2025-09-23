Inter retroscena Lookman | per lui un contratto pronto fino al 2030

Forzainter.eu | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una delle telenovele di mercato più entusiasmanti di questa estate: Ademola Lookman era ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, ma la trattativa è sfumata a causa della decisione della dirigenza della Dea di non vendere più il calciatore. Durante il mese di luglio, infatti, il calciatore si vedeva già ad un passo dal vestire nerazzurro, tanto da mettersi “di traverso” per cercare di spingere l’Atalanta ad accettare l’offerta di 42+3 milioni. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lookman era convinto che la trattativa sarebbe andata a termine, tanto da aver già preparato insieme ai suoi agenti una bozza di contratto con l’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

