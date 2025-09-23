Inter Marianella | Squadra verso la fine di un ciclo Esposito lasciamolo giocare

Vincendo sul Sassuolo, l’Inter è riuscita a conquistare quei tre punti tanto attesi per riprendere la corsa alla vetta della classifica, già troppo lontana anche se a solo quattro giornate dall’inizio della stagione. Tra i protagonisti come non nominare Francesco Pio Esposito che ha conquistato il cuore dei tifosi. A parlare del suo talento ci ha pensato Massimo Marianella ai microfoni di Skysport: “Paragonarlo a Dzeko e Toni? Lasciamolo giocare e facciamolo ambientare a questo livello”. E continua: “Sottolineiamo che è talmente forte che l’Inter non lo ha mandato in prestito. Nel dubbio sul farlo o meno l’Inter se lo tiene perché è un giocatore già da Inter e ce lo ha detto anche il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

