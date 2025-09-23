Inter l’ex Pavard già idolo a Marsiglia | Orgoglioso di questa squadra che atmosfera!

Benjamin Pavard ha conquistato tutti a Marsiglia. Il 29enne difensore, approdato alla corte di Roberto De Zerbi dall’ Inter nell’ultimo giorno di mercato, si è subito ambientato nella nuova realtà. Il classe ’96 alla sua prima con la maglia dell’OM ha subito timbrato il cartellino nel 4-0 con cui la sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

