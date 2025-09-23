Inter Leao Sono stato vicino all’Inter

Il retroscena su Leao Rafa Leao è stato vicino all’approdo all’Inter, come ha raccontato in un intervista riportata su Fanpage. Il portoghese attende scalpitante il momento di poter debuttare in questo campionato con il Milan ma nel frattempo ha raccontato il retroscena del suo arrivo in Italia. In realtà avrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Leao “Sono stato vicino all’Inter”

In questa notizia si parla di: inter - leao

Ravezzani sull’Inter: «Lookman come Leão? Stessi numeri, stipendi diversi. E allora quanto vale davvero il portoghese?»

Leao lancia la sfida a Inter e Napoli per lo scudetto: «Gran vittoria col Lecce, Dobbiamo continuare così per arrivare primi»

Leao vicino all’Inter in passato? Il retroscena del numero 10 rossonero: «Stavo per andare ai nerazzurri, ma il Milan è cento volte meglio! Quando mi chiamò Maldini…»

?#Leao e il restroscena sulla chiamata di Maldini: "Quando il #Milan e l'Inter si interessarono a me..." - X Vai su X

Velasco esclusivo: "Sono solo un allenatore" Juve-Inter mai vista: un derby d'Italia inedito Conte difesa tutta nuova, sabato contro la Fiorentina Dybala vede 200. Ansia Wesley Milan, Leao ancora fuori Questa la prima pagina dell'11 settembre - facebook.com Vai su Facebook

Leao: Ho detto no all'Inter, poi mi ha chiamato Maldini. Milan? Non ha senso essere in questo club tanto per venire e andare; Milan, clamoroso: Leao è stato vicino all’Inter. Il retroscena raccontato da Rafa; La giocata decisiva di Leao che ha spiazzato l'Inter: gli è bastato toccare la palla solo una volta.

Leao non voleva andare all’Inter, ecco perché: il racconto del portoghese - Dal possibile trasferimento all'Inter alla firma con il Milan: Rafael Leao racconta come sono andate le cose qualche anno fa. Da milanlive.it

Leao svela il derby di mercato. Dopo il suo no l'Inter prese Lukaku, Sanchez e... Lazaro - Col rientro in campo che si avvicina ma che ancora non può essere messo in atto, a far discutere. tuttomercatoweb.com scrive