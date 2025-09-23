Inter Lautaro torna dal 1? | Cagliari la sua vittima preferita
La vittoria contro il Sassuolo per 2-1 è passata in archivio e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, risalendo la china della classifica e lanciando la sfida alle prime della classe per la conquista dello Scudetto. I nerazzurri stanno dando continuità alle prestazioni ed ai risultati, con l’idea di rilanciarsi sotto ogni punto di vista. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico ed in forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - lautaro
Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti
Inter a casa, ko 2-0 con la Fluminense. Lautaro fa esplodere il caso Calha
Inter, volano stracci. Calhanoglu replica a Lautaro: “Non ho mai tradito”
Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - X Vai su X
MCTOMINAY arriva davanti a LAUTARO MARTINEZ nella classifica del PALLONE D'ORO Lo scozzese ha chiuso al diciottesimo posto, il piazzamento più alto per un giocatore di Serie A. Mentre il capitano dell'Inter non va oltre il ventesimo posto. Ancora più i - facebook.com Vai su Facebook
Inter, riecco la ThuLa: Lautaro da oggi torna in gruppo; Calcio: Inter, Lautaro torna ad allenarsi in gruppo; Lautaro Martinez, il responso degli esami dopo l'infortunio: quando torna e quante partite salta.
PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - In campo è Dimarco a trascinare l’Inter: il canterano apre le mercature sull’assist al bacio ... Scrive calciomercato.it
L'Inter torna alla vittoria, Sassuolo ko 2-1 a San Siro - MILANO (ITALPRESS) – Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l’Udinese e la Juve, l’Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre ... Secondo iltempo.it