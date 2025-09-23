Inter Lautaro torna dal 1? | Cagliari la sua vittima preferita

La vittoria contro il Sassuolo per 2-1 è passata in archivio e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, risalendo la china della classifica e lanciando la sfida alle prime della classe per la conquista dello Scudetto. I nerazzurri stanno dando continuità alle prestazioni ed ai risultati, con l’idea di rilanciarsi sotto ogni punto di vista. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico ed in forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

