Inter Lautaro ci sarà a Cagliari

Un ritorno indispensabile Viene dato praticamente per certo il ritorno di Lautaro Martinez in campo per la prossima sfida di campionato. Il Toro si è potuto finalmente riposare dopo le lunghe trasferte internazionali con l’Argentina. La buona notizia per Chivu è che comunque le prestazioni di Pio Esposito non hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lautaro ci sarà a Cagliari

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti

Inter a casa, ko 2-0 con la Fluminense. Lautaro fa esplodere il caso Calha

Inter, volano stracci. Calhanoglu replica a Lautaro: “Non ho mai tradito”

Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - X Vai su X

MCTOMINAY arriva davanti a LAUTARO MARTINEZ nella classifica del PALLONE D'ORO Lo scozzese ha chiuso al diciottesimo posto, il piazzamento più alto per un giocatore di Serie A. Mentre il capitano dell'Inter non va oltre il ventesimo posto. Ancora più i - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter Caprile o Martinez | chi sarà l’erede di Sommer?.

Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - La settimana quasi vuota, senza partite nel mezzo, è accolta come una benedizione da Lautaro Martinez, che ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano dopo parecchi giorni problematici. Si legge su gazzetta.it

Lautaro titolare a Cagliari. Pronta l’ora di Bonny: Chivu prepara una doppia Inter - Il capitano nerazzurro, partito fuori nelle ultime due gare, tornerà titolare contro il Cagliari ... Lo riporta msn.com