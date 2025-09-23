inter la rabbia silenziosa della curva nord

San Siro, per la terza volta in stagione, durante Inter-Sassuolo malgrado quasi 70.000 spettatori è rimasto in un raggelante silenzio. Tale al punto che si sentivano gli allenatori e i giocatori in campo. Il braccio di ferro tra l’ Inter e la Curva Nord prosegue, come riporta Il Giornale, senza compromessi. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

