Inter Juve o Milan | chi è l' anti-Napoli? VOTA il sondaggio

L’instabilità difensiva è il problema di Tudor. Allegri ha un centrocampo all’altezza di quello di Conte. I nerazzurri creano molto, ma devono risalire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Juve o Milan: chi è l'anti-Napoli? VOTA il sondaggio

In questa notizia si parla di: inter - juve

Juve e Inter lo cercano da mesi, il suo club sbotta: “Trattato in modo indegno”

Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter

Juve-Inter, debutta la Refcam: ecco come i tifosi sapranno cosa vede l’arbitro in campo

Serie A in volo verso il Pallone d’Oro: Juventus e Inter sono pronte per la cerimonia di questa sera IG: Inter/Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Mazzoleni al VAR quando c'è la Juve: per l'Inter una tassa da pagare sanguinosa. Dai tre mani non visti nell'azione del gol di Kostic nel 2023 ai due falli di K. Thuram ignorati sabato: una Via Crucis senza fine L'okay dato al gol del 4-3 di Adzic segnato al 91' a - X Vai su X

Biglietti Juventus - Internazionale | Serie A 2025-2026; Lo studio: ora Milan e Inter valgono più della Juve. Boom del Napoli; Derby della Madonnina: la storia e le statistiche del big match tra Milan e Inter.

Calciomercato chiuso oggi: l’Inter prende Akanji, Openda alla Juve. Rabiot e Odogu al Milan. Hojlund al Napoli, salta lo scambio Dovbyk-Gimenez - Le ultime notizie di calciomercato chiuso oggi, lunedì 1 settembre, alle 20. Secondo fanpage.it

Inter, Juve, Milan e non solo: da Insigne a Ziyech, arrivano gli svincolati - Il mercato degli svincolati diventa di grande importanza in questo momento, a mercato chiuso: ecco i nomi in orbita Serie A Alle 20:00 del 1 settembre il calciomercato estivo ha ufficialmente chiuso ... Da calciomercato.it