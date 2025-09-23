Inter Fabrizio Biasin | Pio Esposito ha già fatto ammattire mezzo mondo

Non si fa altro che parlare di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 dell’ Inter ha già stregato tutto il popolo nerazzurro per impegno, professionalità, umiltà e utilità nel reparto avanzato. L’ex Spezia è stato confermato e blindato dalla società di viale della Liberazione quest’estate dopo i due anni in prestito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

