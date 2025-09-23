Lo sfogo di Conte post-Pisa Dopo la sofferta vittoria casalinga per 3-2 contro il Pisa, antonio Conte si è sfogato nel post partita, come riportato da Dagospia. “Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre”. È la frase che Antonio Conte scandisce in diretta tv, subito dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Conte “Napoli non da scuedetto”