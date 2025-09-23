Inter Conte Napoli non da scuedetto
Lo sfogo di Conte post-Pisa Dopo la sofferta vittoria casalinga per 3-2 contro il Pisa, antonio Conte si è sfogato nel post partita, come riportato da Dagospia. “Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre”. È la frase che Antonio Conte scandisce in diretta tv, subito dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - conte
Conte in un anno ha distrutto le certezze dell’Inter: lo psicodramma di oggi è figlio delle sconfitte di ieri
Ashley Young ricorda: «Contento di aver scelto l’Inter. Allo United avrei fatto panchina. Ecco cosa voleva Conte»
Lucca Inter, ufficiale il passaggio al Napoli: ennesimo rinforzo per Conte, il comunicato
Scontro Conte-Marotta, il VAR e tutto quello che sta succedendo, a distanza, fra Napoli e Inter NUOVO VIDEO Con @zullotwit, @maugirzio_russo ed @eleonora_trotta - X Vai su X
Tudor tra Champions e Conte: "Inter più forte del Napoli. Juve-Dortmund, ecco i gol che preferisco" https://tinyurl.com/4apm3z6t - facebook.com Vai su Facebook
Lotta scudetto, il borsino delle anti-Napoli. Conte prova la fuga, quanti problemi per le altre; Inter, Marotta mette pressione a Conte: Napoli favorito assoluto per lo scudetto; Conte vincerà lo Scudetto? Per ora vola bassissimo: Stiamo belli calmi, facciamo parlare gli altri.
Quote: Napoli senza rivali per lo scudetto, Inter e Milan inseguono - Inter e Milan restano in scia, Juventus dietro: ecco le valutazioni dei bookmaker ... Lo riporta calcioweb.eu
Conte: "Lo scudetto sul petto pesa come un macigno. E abbiamo cambiato mezza squadra..." - Il tecnico del Napoli parla dopo la vittoria sofferta contro il Pisa: "Dobbiamo portare il defibrillatore in panchina per me. Si legge su gazzetta.it