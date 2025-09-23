Inter Carnevali | C’era un mezzo rigore per noi Chivu non è un rischio per i nerazzurri
L’ Inter ha rialzato la testa in campionato con il successo ottenuto a San Siro contro il Sassuolo nell’ultimo turno. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno risposto subito presente dopo le due sconfitte di fila in Serie A contro l’ Udinese e la Juventus. Barella e compagni hanno brillantemente superato l’esordio in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - carnevali
Sassuolo, non solo Buchanan! Carnevali contatta Marotta: altri due obiettivi dall’Inter
Carnevali sul calciomercato, l’ad del Sassuolo deciso: «Ci stiamo muovendo in uscita. Su Buchanan dell’Inter e su Adli…»
Ravezzani d’accordo con Carnevali: «Inzaghi molla l’Inter e va a guadagnare 50 mln, è assurdo che…»
Carnevali: “All’Inter potevamo fare uno scherzetto. Nè loro nè il Napoli…” - X Vai su X
#InterSassuolo 1-0 14’ Dimarco, su assist di Sucic, porta l’Inter avanti! ? - facebook.com Vai su Facebook
Carnevali recrimina | Contro l’Inter c’era un mezzo rigore non mi hanno impressionato.
Sassuolo, Carnevali: "Né Inter né Napoli mi hanno impressionato così tanto" - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato all'evento Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno,. Scrive tuttomercatoweb.com
Carnevali: “All’Inter potevamo fare uno scherzetto. Nè loro nè il Napoli…” - Il dirigente del Sassuolo è stato intervistato su Radio24 e ha parlato di Inter e Napoli che la squadra di Grosso ha affrontato ... Segnala msn.com