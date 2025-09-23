Inter Ausilio verso la permanenza | no all’Arabia Saudita

Forzainter.eu | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana è cominciata positivamente per l’Inter, reduce dalla cruciale vittoria per 2-1 con il Sassuolo che ha dato ulteriore serenità all’ambiente. I nerazzurri sono riusciti a dare continuità all’ultimo successo con l’Ajax in Champions League, dimostrando di aver ritrovato la retta via. L’obiettivo è quello di proseguire su questa scia, risalendo la china di una classifica che non soddisfa ancora l’ambiente. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. Una partita che nasconde qualche insidia, contro un cliente che ha iniziato la sua annata su ottimi ritmi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter ausilio verso la permanenza no all8217arabia saudita

© Forzainter.eu - Inter, Ausilio verso la permanenza: no all’Arabia Saudita

In questa notizia si parla di: inter - ausilio

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

Inter, Ausilio nella bufera: “Lo ha venduto dopo 2 mesi”

Calciomercato Inter: l’alternativa di Ausilio a Leoni. Lo segue da oltre un anno

Piero Ausilio lusingato dall'Al-Hilal ma la priorità è l'Inter: da cosa dipenderà la permanenza del ds Nerazzurro; RECAP! Ufficiale l'addio tra Inter e Inzaghi: i nerazzurri contattano Fabregas; L'Inter saluta Inzaghi: Simone tecnico della seconda stella, sarà sempre nella nostra storia.

inter ausilio verso permanenzaCalciomercato Inter, Ausilio pensa al dopo Sommer: nel mirino tre portieri della Serie A - Yann Sommer può dire addio all’Inter: l’Inter pensa a tre profili della Sere A per sostituire il portiere svizzero. spaziointer.it scrive

inter ausilio verso permanenzaCalciomercato Inter, Ausilio non si ferma a Caprile: nel mirino un altro portiere di Serie A - Ausilio sta riflettendo attentamente sul futuro di Sommer: intanto, il ds dell’Inter ha messo nel mirino un nuovo portiere della Serie A. Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Ausilio Verso Permanenza