Inter Ausilio verso la permanenza | no all’Arabia Saudita

La settimana è cominciata positivamente per l’Inter, reduce dalla cruciale vittoria per 2-1 con il Sassuolo che ha dato ulteriore serenità all’ambiente. I nerazzurri sono riusciti a dare continuità all’ultimo successo con l’Ajax in Champions League, dimostrando di aver ritrovato la retta via. L’obiettivo è quello di proseguire su questa scia, risalendo la china di una classifica che non soddisfa ancora l’ambiente. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. Una partita che nasconde qualche insidia, contro un cliente che ha iniziato la sua annata su ottimi ritmi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

