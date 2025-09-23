Inter arriva la risposta definitiva di Ausilio ai 10 milioni netti dell’Al-Hilal
: la decisione del dirigente nerazzurro sul proprio futuro C’è chi dice no, anche di fronte a un’offerta faraonica. Piero Ausilio giura fedeltà all’Inter e rifiuta la ricca proposta dell’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo nerazzurro ha deciso di proseguire il suo lungo percorso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - arriva
Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta
Calhanoglu, arriva la replica: «Mai tradito l’Inter. Parole dure, rispetto a senso unico!»
Arriva la rottura definitiva con Lautaro: l’annuncio cambia il mercato dell’Inter
Inizia una settimana di fuoco per il Cagliari di Pisacane: domani la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, sabato alla Domus arriva l’Inter - facebook.com Vai su Facebook
A Zingonia arriva l’Inter @Inter | MD5 Centro Bortolotti - Zingonia ? 10:45 CEST @tvdellosport https://atalanta.it/news/primavera-domenica-in-casa-contro-l-inter?appview=true… #AtalantaInter #Primavera1 #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
Calciomercato Inter, nuova offerta per Lookman all'Atalanta. Cosa manca per chiudere; Inter, nuovo rilancio per Lookman: offerta da 45 milioni. L’Atalanta prende tempo; Lookman, scacco matto Inter? Oggi giornata cruciale: “Attesa risposta ufficiale Atalanta”.
Inter, addio Calhanoglu: arriva la decisione definitiva - Il centrocampista turco è stato al lungo al centro delle trattative nerazzurre per un possibile trasferimento: ecco cosa sta accadendo ... Riporta spaziointer.it
Vlahovic o David in Juve Inter? Ecco la scelta definitiva di Tudor: l’attaccante titolare del match è… Le ultimissime - Ecco la scelta definitiva di Tudor: tutti i dettagli sul derby d’Italia Archiviata la sosta per le nazionali, la 3ª giornata di Serie A riparte con uno degli incontri p ... Riporta juventusnews24.com