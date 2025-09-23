Inter adesso Lautaro è recuperato | a Cagliari partirà titolare

23 set 2025

Il capitano si è allenato bene ad Appiano dopo l’infortunio: Chivu ne prepara il rilancio già sabato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

