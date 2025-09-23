Integrazione Hop Frog chiede l’istituzione della Consulta per l’Immigrazione
A Salerno l’associazione Hop Frog ha presentato al Comune e alla Prefettura la richiesta formale di istituire la Consulta Comunale per l’Immigrazione, organismo previsto dallo Statuto comunale ma mai attuato.La propostaLa proposta, depositata il 23 settembre, punta a offrire una risposta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
