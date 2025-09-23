Intasca anticipo da 3mila euro per un Rolex e sparisce | donna a processo per truffa

Si fa versare un bonifico da 3mila euro come acconto per l’acquisto di un Rolex, poi disdice l’appuntamento per la consegna e si rende irreperibile. A quel punto scatta la denuncia per truffa e la donna, una cinquantenne residente in Veneto, deve ora affrontare un processo con l’accusa di truffa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: intasca - anticipo

Finisce in anticipo la qualifica della Ferrari in Azerbaijan. Dopo l'eliminazione di Lewis Hamilton, avvenuta al termine del Q2, la Scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con il ritiro di Charles Leclerc nei minuti iniziali della manche conclusiva. Il monegasco, - facebook.com Vai su Facebook

Intasca anticipo da 3mila euro per un Rolex e sparisce: donna a processo per truffa; La leghista gioca d’anticipo il vitalizio in tasca a 50 anni.

Bari, intasca 40mila euro dai condomini ma i soldi sono spariti: nei guai l'amministratore - Il Tribunale ha disposto anche il sequestro di un appartamento di proprietà dell'uomo: «Ha provato a venderlo» Avrebbe intascato circa 40mila euro versati dai ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Truffa choc: vende la casa di una donna di 100 anni a sua insaputa e intasca 330mila euro - Una vicenda che lascia sgomenti e che accende i riflettori su un tema delicato e sempre più attuale: la tutela degli anziani. Lo riporta ilgiornale.it