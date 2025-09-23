Insulti squallidi contro Tonon nessun rispetto nemmeno di fronte alla malattia | ecco la sua reazione

In un’epoca in cui il body shaming colpisce chiunque, anche chi ha affrontato battaglie durissime come la depressione, Raffaello Tonon si è trovato ancora una volta al centro di critiche crudeli. Tutto è iniziato con alcune immagini condivise da Luca Onestini – storico amico ed ex coinquilino del GF Vip – che mostravano i due nuovamente insieme per un progetto lavorativo. Un momento sereno e felice, presto sporcato da commenti pungenti e offensivi rivolti all’ aspetto fisico di Tonon, descritto da alcuni come “ irriconoscibile ”. Ma l’ex opinionista e volto noto della TV ha deciso di non restare in silenzio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

