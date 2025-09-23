Insulti all' arbitro | il derby costa caro a Guendouzi due turni di squalifica

Le decisioni del giudice sportivo dopo il quarto turno di A: per Belahyane e Vieira un turno di stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Insulti all'arbitro": il derby costa caro a Guendouzi, due turni di squalifica

In questa notizia si parla di: insulti - arbitro

Daspo per un anno alla dirigente del Manduria: insulti all’arbitro dopo l’espulsione Clamoroso in casa Ug Manduria Sport: la dirigente Elsa Occhilupo, 39 anni, è stata colpita da un provvedimento di DASPO firmato dal Questore di Taranto Michele Davide - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Guendouzi a rischio stangata: ecco quante giornate di squalifica può prendere... https://lazionews.eu/notizie/guendouzi-giornate-squalifica-insulti-sozza/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Guendouzi #MatteoGuendouzi #squalifica #stangata - X Vai su X

Insulti all'arbitro: il derby costa caro a Guendouzi, due turni di squalifica; Insulti all'arbitro e cori razzisti contro un giocatore, squalifica per il campo del Parioli Calcio; “La mamma di Zaniolo è una puttana”, la risposta di Francesca Costa: “Nicolò ha reagito, a mia figlia ho spiegato…”.

Grealish: «Arbitro intimidito dai tifosi del Liverpool, mi ha ammonito per una punizione battuta velocemente» - L'analisi del Telegraph sul derby di Liverpool passa per la prestazione di Jack Grealish, passato dal City ai Toffees. Riporta ilnapolista.it

Frappart sbaglia al Var e la insultano sui social, nessuna protesta per l’arbitro (uomo) che era responsabile - Lione c'è stata una valutazione errata dell'arbitra Frappart, che era al Var. Scrive ilnapolista.it