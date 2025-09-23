Insigne al Napoli | la richiesta di Conte risposta immediata

Si prospetta un clamoroso possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli: la risposta immediata della società azzurra Lorenzo Insigne, ancora senza squadra, resta uno dei nomi più caldi sul mercato degli svincolati. Dopo aver concluso la sua esperienza triennale in MLS con il Toronto FC, l’ex capitano del Napoli è pronto a rimettersi in gioco e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. A 34 anni, Insigne è ancora considerato un profilo interessante da diverse squadre di Serie A, che valutano il suo ingaggio per rinforzare il reparto offensivo con un innesto di esperienza e qualità. Secondo le ultime indiscrezioni, tra le ipotesi più suggestive c’è proprio un ritorno a casa: il Napoli targato Antonio Conte starebbe infatti valutando il clamoroso ritorno di Insigne. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Insigne al Napoli”: la richiesta di Conte, risposta immediata

Insigne torna a Napoli per le vacanze: il futuro tra Conte, Lazio e la Nazionale. E a Osimhen... - Lorenzo Insigne è rientrato in Italia dopo la risoluzione del contratto con il Toronto e ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, lasciando aperti spiragli sul proprio futuro: "Sono ... Scrive corrieredellosport.it

