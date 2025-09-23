Insidewar – Cosa svela l’accordo tra Arabia Saudita e Pakistan

Un asse sunnita per i nuovi equilibri in medio oriente: Riad e Islamabad hanno deciso di ufficializzare un matrimonio nato dopo anni di intese e di sfide comuni. L’Arabia Saudita, in particolare, è pronta a mettere sul piatto i petrodollari per modernizzare il proprio esercito e quello del Pakistan, oltre che per immettere liquidità nelle esauste casse di Islamabad. Il Pakistan, dal canto suo, mette il suo esercito e l’esperienza maturata nel corso di tre guerre contro l’India. wow. Pakistani flags all over the streets of Riadh, Saudi Arabia due to today’s historic state visit of Prime Minister? @CMShehbaz? pic. 🔗 Leggi su It.insideover.com

