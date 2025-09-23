Inseguì mamma orsa e il suo cucciolo per filmarli | ora rischia 30mila euro di multa per maltrattamento
Rinviato a giudizio il 63enne di Rivisondoli che nel 2023 inseguì e filmò l’orsa Bambina con il cucciolo a Roccaraso. L’uomo è accusato di maltrattamento: rischia fino a 18 mesi di reclusione e 30mila euro di multa. Il processo inizierà nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: insegu - mamma
La mamma: "Sono molto preoccupata: questa volta è andata bene, ma sto pensando di comprare a mio figlio lo spray al peperoncino, oppure iscriverlo a un corso di autodifesa". - facebook.com Vai su Facebook
Inseguì mamma orsa e il suo cucciolo per filmarli: ora rischia 30mila euro di multa per maltrattamento - Rinviato a giudizio il 63enne di Rivisondoli che nel 2023 inseguì e filmò l’orsa Bambina con il cucciolo a Roccaraso ... fanpage.it scrive
Mamma orsa e i suoi due cuccioli a spasso per il parco dell’Alto Garda - Toscolano Maderno (Brescia), 25 maggio 2025 – Avvistamento di una orsa nel cuore del parco dell’Alto Garda, nel territorio di Persegno tra Gargano e Toscolano Maderno, a circa 12 chilometri dalle rive ... Come scrive ilgiorno.it