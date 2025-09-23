Inseguì mamma orsa e il suo cucciolo per filmarli | ora rischia 30mila euro di multa per maltrattamento

Rinviato a giudizio il 63enne di Rivisondoli che nel 2023 inseguì e filmò l’orsa Bambina con il cucciolo a Roccaraso. L’uomo è accusato di maltrattamento: rischia fino a 18 mesi di reclusione e 30mila euro di multa. Il processo inizierà nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it