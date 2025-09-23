Inps rilancia | più occupazione stabile e servizi digitali per i giovani
L’istituto che gestisce la previdenza pubblica rilancia l’impegno verso le nuove generazioni, puntando su occupazione stabile e innovazione digitale, con lo sguardo rivolto anche ai connazionali che vivono all’estero. Una visione generazionale che guida le scelte Parlare di previdenza significa parlare di futuro, e per Gabriele Fava questo futuro ha il volto di ragazze e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: inps - rilancia
Pensioni, l’Inps rilancia il servizio estratto conto: più facile individuare errori e anomalie
Firmato un accordo di cinque anni che rilancia la cooperazione tra l’Ateneo fiorentino e ASI in vari ambiti, dall’astrofisica alla ricerca della vita su altri pianeti https://bit.ly/ricercacosmo25 - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, l’Inps rilancia il servizio estratto conto: più facile individuare errori e anomalie - Un’interfaccia più chiara, una lettura immediata dei dati e la possibilità di orientarsi con maggiore semplicità tra i versamenti della propria carriera lavorativa. Segnala ilgiornale.it
Inps, tutte le novità per gli ammortizzatori sociali - Nuove disposizioni sugli ammortizzatori sociali, un comunicato dell’Inps illustra le applicazioni operative delle misure che il Governo ha adottato per rinforzare l’occupazione e facilitare i processi ... ilmattino.it scrive