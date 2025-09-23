L’istituto che gestisce la previdenza pubblica rilancia l’impegno verso le nuove generazioni, puntando su occupazione stabile e innovazione digitale, con lo sguardo rivolto anche ai connazionali che vivono all’estero. Una visione generazionale che guida le scelte Parlare di previdenza significa parlare di futuro, e per Gabriele Fava questo futuro ha il volto di ragazze e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Inps rilancia: più occupazione stabile e servizi digitali per i giovani