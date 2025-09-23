Inps Fava | Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese
(Adnkronos) – "Come Inps stiamo facendo tanto per i giovani perché rappresentano il nostro futuro e la sostenibilità dei nostri conti, anche attraverso l'aumento della base contributiva occupazionale. Li sosteniamo con 'Inps per i giovani', uno spazio digitale per gli under 35 che li aiuta a conoscere i propri diritti, le pensioni, la previdenza e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: inps - fava
Giffoni 55: Gabriele Fava presidente INPS «Questo è il vostro tempo, vogliamo che siate felici, che abbiate successo»
Riforma Pensioni 2026: non solo età e contributi, parla Fava (INPS)
Fava (Inps): “Servizi più rapidi Ai e trasparenza i tre pilastri operativi”
Protocollo d’intesa INPS–ANCI: al via la diffusione dei PUE e PCS, sportelli telematici per semplificare l’accesso ai servizi. Il Presidente INPS, Gabriele Fava: “Un passo avanti concreto per rendere l’INPS più vicino ai cittadini”. ? - X Vai su X
? Durante il Forum Inps dedicato a VeRA, la piattaforma interattiva per la regolarità contributiva, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Rosario De Luca e il Presidente Inps Gabriele Fava, hanno spiegato il cambio di passo segnato da questa piat - facebook.com Vai su Facebook
Inps, Fava: Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese; Inps, Fava: Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese; Ilaria Salis: Processatemi in Italia, in Ungheria sentenza già scritta.
Inps, Fava: "Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese" - più trasparenti e più vicini alle esigenze reali dei cittadini". Scrive notizie.tiscali.it
Inps: Fava, 'Inps mette i giovani al centro delle politiche' - Lo ha dichiarato il presidente Gabriele Fava al Meeting di Rimini, illustrando il progetto "Giovani al Centro" e il nuovo Portale Giovani. Segnala ansa.it