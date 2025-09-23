Inps Fava | Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese

(Adnkronos) – "Come Inps stiamo facendo tanto per i giovani perché rappresentano il nostro futuro e la sostenibilità dei nostri conti, anche attraverso l'aumento della base contributiva occupazionale. Li sosteniamo con 'Inps per i giovani', uno spazio digitale per gli under 35 che li aiuta a conoscere i propri diritti, le pensioni, la previdenza e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it