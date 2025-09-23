Iniziato il processo per truffa aggravata a Chiara Ferragni sul pandoro-gate

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto questa mattina il processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, epilogo dell'inchiesta relativa al “pandoro-gate” e delle uova di Pasqua solidali. L'udienza, che è solo un passaggio tecnico per la costituzione delle parti, si è svolta davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Come anticipa Repubblica, l'influencer non era presente in aula. Oltre all'imprenditrice, sono stati convocati anche il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato, la manager Alessandra Balocco, scomparsa di recente, e il presidente del cda di Cerealitalia Francesco Cannillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iniziato il processo per truffa aggravata a chiara ferragni sul pandoro gate

© Iltempo.it - Iniziato il processo per truffa aggravata a Chiara Ferragni sul pandoro-gate

In questa notizia si parla di: iniziato - processo

Bessent: “Iniziato processo per scelta nuovo governatore Fed”. Powell e Trump verso la resa dei conti

Incendio di via Cantoni, iniziato il processo: durante la prossima udienza parlerà Washi Laroo, l'esecutore

Omicidio Marco Magagna, è iniziato il processo a Stella Boggio

Chiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula; Assessore-poliziotto sotto accusa per truffa, iniziato il processo a Lucio Zaniol; Sora, pronta reperibilità: cinque radiologi a processo per truffa.

iniziato processo truffa aggravataChiara Ferragni, via al processo per truffa aggravata sul pandoro-gate. L'accusa - Si è aperto questa mattina il processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, epilogo dell’inchiesta relativa al ... Lo riporta iltempo.it

iniziato processo truffa aggravataChiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula - Inizia oggi martedì 23 settembre il processo a Chiara Ferragni: l’udienza predibattimentale sul Caso Pandoro e delle uova di Pasqua ... Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Iniziato Processo Truffa Aggravata