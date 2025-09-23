Inizia una nuova rincorsa al n1 per Jannik Sinner L’aggiunta di Vienna occasione per accorciare su Alcaraz

Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 15 settembre (il prossimo arriverà al termine delle finali di Chengdu ed Hangzhou) Jannik Sinner è secondo a quota 10780, a -760 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, primo con 11540, ma fino a fine 2025 l’azzurro dovrà difendere 2830 punti, mentre l’iberico solamente 1000. Nella Race to Turin, infatti, Alcaraz guida con 10540 punti contro i 7950 dell’italiano. Per provare ad avvicinarsi allo spagnolo recuperando terreno nella Race, che con l’appropinquarsi del termine della stagione diventerà sempre più aderente al ranking ATP, Jannik Sinner ha già annunciato la partecipazione all’ATP 500 di Vienna, saltato lo scorso anno, mentre non ha ancora confermato la presenza all’ ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre, al quale però è iscritto di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inizia una nuova rincorsa al n.1 per Jannik Sinner. L'aggiunta di Vienna occasione per accorciare su Alcaraz