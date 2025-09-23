Infrange vetro ed entra nel negozio | via col registratore di cassa ma è vuoto
SQUINZANO - Infrange il vetro della porta d’ingresso e s’introduce all’interno di un negozio di abbigliamento, portando via il registratore di cassa, risultato vuoto: è in sintesi quanto avvenuto nella notte trascorsa, a Squinzano, in via Brindisi, dove un esercizio commerciale è stato preso di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
CALTAGIRONE - Giovane energumeno del Camerun ha seminato il panico, ha aggredito la polizia locale, saltando perfino sul cofano e sul tettuccio della macchina di servizio. Ha poi infranto il vetro di un bus Sais e i parabrezza di alcune macchine in sosta. B - facebook.com Vai su Facebook
