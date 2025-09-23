Infortunio Rovella il dott Capua si esprime così sulle condizioni del centrocampista biancoceleste

Calcionews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Rovella, parla il dott. Capua: “Patologia insidiosa, ma monitoriamo tutto” L’infortunio di Nicolò Rovella continua a tenere banco in casa Lazio. Il centrocampista biancoceleste è fermo ai box per una fastidiosa pubalgia, un problema che lo accompagna ormai da tempo. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il dott. Pino Capua, esperto medico sportivo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio rovella il dott capua si esprime cos236 sulle condizioni del centrocampista biancoceleste

© Calcionews24.com - Infortunio Rovella, il dott. Capua si esprime così sulle condizioni del centrocampista biancoceleste

In questa notizia si parla di: infortunio - rovella

Lazio, Rovella e Castellanos sostituiti per infortunio contro il Sassuolo

Lazio, piove sul bagnato: Rovella dovrà operarsi. Le ultime sull’infortunio

Lazio, possibile reintegro di Basic ma Sarri riflette: la situazione; Dott. Capua: I problemi muscolari condizionati dallo stato mentale. Ecco come stanno Rovella e Vecino.

infortunio rovella dott capuaInfortunio Rovella, il dott. Capua si esprime così sulle condizioni del centrocampista biancoceleste - Capua: “Patologia insidiosa, ma monitoriamo tutto” L’infortunio di Nicolò Rovella continua a tenere banco in casa Lazio. Da calcionews24.com

infortunio rovella dott capuaDott. Capua: “I problemi muscolari condizionati dallo stato mentale. Ecco come stanno Rovella e Vecino” - Capua: “I problemi muscolari condizionati dallo stato mentale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Rovella Dott Capua