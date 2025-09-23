Infortunio Miretti, il centrocampista brucia le tappe per tornare a disposizione: ha lavorato alla Continassa per accelerare il suo recupero. Un segnale di grande professionalità, un passo importantissimo verso il rientro in campo. Arrivano ottime notizie dall’infermeria della Juventus per quanto riguarda Fabio Miretti. Il giovane centrocampista, fermo ai box da agosto per un problema muscolare, sta bruciando le tappe per tornare a disposizione di Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, il giocatore ha deciso di rinunciare al giorno di riposo concesso alla squadra per lavorare sodo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Miretti, ottime notizie dalla Continassa: il centrocampista in netta ripresa, a che punto siamo e cosa filtra sul recupero