Infortunio Miretti ottime notizie dalla Continassa | il centrocampista in netta ripresa a che punto siamo e cosa filtra sul recupero

23 set 2025

Infortunio Miretti, il centrocampista brucia le tappe per tornare a disposizione: ha lavorato alla Continassa per accelerare il suo recupero. Un segnale di grande professionalità, un passo importantissimo verso il rientro in campo. Arrivano ottime notizie dall’infermeria della  Juventus  per quanto riguarda  Fabio Miretti. Il giovane centrocampista, fermo ai box da agosto per un problema muscolare, sta bruciando le tappe per tornare a disposizione di  Igor Tudor. Come riportato da  Tuttosport, il giocatore ha deciso di rinunciare al giorno di riposo concesso alla squadra per lavorare sodo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

